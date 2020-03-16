رزيق يأمر بالغلق الفوري لفضاءات الترفيه بالمركز التجاري “أرديس”

أمر وزير التجارة، كمال رزيق، بالغلق الفوري، لفضاءات الترفيه بالمركز التجاري “أرديس”.

وقد أدى وزير التجارة، اليوم الاثنين، زيارة مفاجئة تفقدية للمركز التجاري أرديس.

وحسب بيان وزارة التجارة، فقد عاين الوزير توفر المواد الأساسية، وعمليات التموين بهذا الفضاء التجاري.

كما قدم رزيق توجيهات للعمال، بضرورة اتخاذ كامل الإجراءات الوقائية، من مطهرات وقفازات.

وأكد الوزير على ضرورة احترام مسافة الأمان بين المواطنين، وتجنب الاحتكاك.

والتقى الوزير ببعض المواطنين، والذين تمت طمأنتهم أن الجزائر تمتلك كل الإمكانيات لتمويل الأسواق بالمواد الغذائية، مؤكدا أنه لا يوجد أي داع للهلع.