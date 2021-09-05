رزيق يأمر بتكثيف العمليات الرقابية على أسواق الجملة والتجزئة

ترأس وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الأحد، اجتماع طارئ بحضور الإطارات المركزية للوزارة ومدراء التجارة الجهويين والولائيين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وحسب بيان وزارة التجارة، فقد أسدى الوزير خلال هذا الإجتماع تعليمات صارمة تتعلق بضرورة تكثيف العمليات الرقابية على أسواق الجملة والتجزئة على خلفية الارتفاع المسجل في أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك لاسيما الخضر والفواكه، وكذا التصدي لكافة أشكال المضاربة مذكرا بقرار الترخيص للفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة إلى المستهلك دون الحصول على أي رخصة أو تصريح

كما طالب الوزير من السيدات والسادة المدراء باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق التجار المخالفين للتعليمتين المتعلقتين بإلزامية اشهار الأسعار وعرض السلع التجارية خارج المحلات مع اجبارية تقديم الفاتورة لأعوان الرقابة.