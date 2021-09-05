رزيق يأمر بتكثيف العمليات الرقابية على أسواق الجملة والتجزئة

رزيق يأمر بتكثيف العمليات الرقابية على أسواق الجملة والتجزئة
بقلم خالد زوبيري
ترأس وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الأحد، اجتماع طارئ بحضور الإطارات المركزية للوزارة ومدراء التجارة الجهويين والولائيين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وحسب بيان وزارة التجارة، فقد أسدى الوزير خلال هذا الإجتماع تعليمات صارمة تتعلق بضرورة تكثيف العمليات الرقابية على أسواق الجملة والتجزئة على خلفية الارتفاع المسجل في أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك لاسيما الخضر والفواكه، وكذا التصدي لكافة أشكال المضاربة مذكرا بقرار الترخيص للفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة إلى المستهلك دون الحصول على أي رخصة أو تصريح
كما طالب الوزير من السيدات والسادة المدراء باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق التجار المخالفين للتعليمتين المتعلقتين بإلزامية اشهار الأسعار وعرض السلع التجارية خارج المحلات مع اجبارية تقديم الفاتورة لأعوان الرقابة.
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