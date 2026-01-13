رزيق يؤكد أن المنتجات الموجهة للتصدير تتمتع بجودة عالية

أبرز وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن المنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير تشهد تنوعا معتبرا وتتمتع بجودة عالية، وهو ما يعكس ثمار الإصلاحات المنتهجة منذ سنة 2020، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

أوضح الوزير، في تصريح صحفي على هامش افتتاح الطبعة الأولى للمعرض الوطني للمنتجات الجزائرية المصدرة، اليوم الثلاثاء، أن هذه التظاهرة تمثل “عينة بسيطة” من القدرات التي تحوزها المؤسسات الوطنية والمتعاملون الاقتصاديون في مجال التصدير.

وأشار إلى أن المنتجات المعروضة تنتمي إلى شعب متعددة. ويتم تصديرها إلى أربع قارات، هي إفريقيا وآسيا وأمريكا وأوروبا، لافتا إلى أن هذا التنوع يعكس المستوى الذي بلغته الصناعة الوطنية والفلاحة وقطاع الخدمات. إضافة إلى القطاع الطاقوي.

كما أبرز الوزير أن عدد المصدرين يعرف ارتفاعا مستمرا من سنة إلى أخرى، معربا عن أمله في أن تعرف هذه التظاهرة توسعا أكبر خلال السنوات المقبلة.

من جهة أخرى، أشار إلى إشراك البنوك ومؤسسات ”اللوجستيك” في هذا المعرض، بهدف خلق ديناميكية جديدة تسمح بتطوير الصادرات الوطنية. وجدد في السياق ذاته التزام القطاع بالعمل، بالتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية. على توسيع أسواق التصدير، معربا عن أمله في أن تكون سنة 2026 سنة تصدير بامتياز. من خلال تنظيم صالونات ومعارض متخصصة لإبراز قدرات الاقتصاد الوطني.