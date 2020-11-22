رزيق يؤكد على ضرورة تفعيل مجلس أعمال جزائري إماراتي في أقرب الآجال

تحادث وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الأحد، مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالجزائر يوسف سيف خميس سباع آل علي.
وحسب بيان الوزارة، فقد تطرق الطرفان، إلى سبل ترقية التعاون التجاري بين البلدين، كما شكل اللقاء أيضا سانحة لتقييم حجم المبادلات التجارية بين الجانبين.
وعبر وزير التجارة، خلال هذه المحادثات التي جرت بتقنية التحاضر عن بعد، عن ارتياحه إزاء التطور الإيجابي المسجل في مجال التعاون الثنائي.
هذا وأكد رزيق على ضرورة تفعيل مجلس اعمال جزائري إماراتي في أقرب الآجال لاستقطاب مزيد من الاستثمارات.
كما دعا الوزير، المتعاملين الاقتصاديين الإماراتيين إلى الولوج للسوق الجزائرية لما تحمله من امتيازات عديدة لفائدة المستثمرين الأجانب، وذلك بناء على الإصلاحات الاقتصادية والتجارية التي أقرتها الحكومة الرامية إلى تنويع الصادرات خارج المحروقات.
ومن جعته، أكد السفير الإماراتي بالجزائر، التزام بلاده بالرفع من مستوى التبادل التجاري مع الجزائر في شتى المجالات وبحث كل السبل التي من شأنها ان تساهم في تطوير اقتصاد البلدين.
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