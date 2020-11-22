رزيق يؤكد على ضرورة تفعيل مجلس أعمال جزائري إماراتي في أقرب الآجال

تحادث وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الأحد، مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالجزائر يوسف سيف خميس سباع آل علي.

وحسب بيان الوزارة، فقد تطرق الطرفان، إلى سبل ترقية التعاون التجاري بين البلدين، كما شكل اللقاء أيضا سانحة لتقييم حجم المبادلات التجارية بين الجانبين.

وعبر وزير التجارة، خلال هذه المحادثات التي جرت بتقنية التحاضر عن بعد، عن ارتياحه إزاء التطور الإيجابي المسجل في مجال التعاون الثنائي.

هذا وأكد رزيق على ضرورة تفعيل مجلس اعمال جزائري إماراتي في أقرب الآجال لاستقطاب مزيد من الاستثمارات.

كما دعا الوزير، المتعاملين الاقتصاديين الإماراتيين إلى الولوج للسوق الجزائرية لما تحمله من امتيازات عديدة لفائدة المستثمرين الأجانب، وذلك بناء على الإصلاحات الاقتصادية والتجارية التي أقرتها الحكومة الرامية إلى تنويع الصادرات خارج المحروقات.



ومن جعته، أكد السفير الإماراتي بالجزائر، التزام بلاده بالرفع من مستوى التبادل التجاري مع الجزائر في شتى المجالات وبحث كل السبل التي من شأنها ان تساهم في تطوير اقتصاد البلدين.