رزيق يؤكد للرئيس الموريتاني إستعداد الجزائر لإقامة علاقات تجارية واستثمارية متينة

إستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم بالقصر الجمهوري بنواكشوط وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق.

وحسب بيان الوزارة خلال اللقاء نقل كمال رزيق تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لنظيره الموريتاني.

وأضاف البيان أن وزير التجارة أكد للرئيس الموريتاني إستعداد الجزائر الكامل لإقامة علاقات تجارية واستثمارية متينة تجسد العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين.

ووصل وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق رفقة الوفد المرافق له إلى نواقشط موريتانيا للمشاركة في افتتاح معرض المنتوجات الجزائرية بالعاصمة الموريتانية.