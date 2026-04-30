رزيق يبحث تطوير المبادلات التجارية مع وزير حكومة موسكو

إستقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اليوم بمقر الوزارة، وزير حكومة موسكو، سيرقاي تشيريومين. الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وشكّل هذا اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر ومدينة موسكو. لاسيما في مجالات ترقية الصادرات وتطوير المبادلات التجارية خارج قطاع المحروقات، بما يعكس الإرادة المشتركة للجانبين في الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع.

كما تطرق الطرفان إلى فرص إقامة شراكات بين المتعاملين الاقتصاديين، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة. بالإضافة كذلك إلى تبادل الخبرات في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية.

وأكد الجانبان على أهمية تكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال، وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة من شأنها دعم التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الجزائرية في السوق الروسية.

وفي ختام اللقاء، جدّد الطرفان إلتزامهما بمواصلة التنسيق والعمل المشترك، بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.

