رزيق يبحث رفع حجم الصادرات الجزائرية إلى موزمبيق

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، كاتب الدولة للتجارة بجمهورية موزمبيق، أنطونيو غريسبوس، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، مرفوقًا بوفد من رجال الأعمال الموزمبيقيين.

وحسب بيان للوزارة، شكّل اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. حيث استعرض الجانبان آليات تطوير المبادلات التجارية. والعمل على رفع حجم الصادرات الجزائرية نحو السوق الموزمبيقية. بما يعكس الإمكانات الاقتصادية التي يزخر بها البلدين.

وأكد الوزير أن الجزائر تتوفر اليوم على قاعدة صناعية متنوعة ومنتجات ذات جودة تنافسية تُصدَّر إلى العديد من الأسواق الدولية. معربًا عن استعداد الجزائر لتوسيع حضور منتجاتها في السوق الموزمبيقية. بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

ومن جهته، أبرز أنطونيو غريسبوس، أهمية تشجيع إقامة مشاريع استثمارية جزائرية في موزمبيق. بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي كبوابة نحو أسواق شرق إفريقيا. التي تضم أكثر من 470 مليون مستهلك. بما يُتيح للمتعاملين الجزائريين فرصًا واعدة للتوسع في هذه المنطقة.