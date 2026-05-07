رزيق يبحث سبل التعاون والإستثمار مع نظيره التركي

أجرى وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، محادثات ثنائية مع نظيره التركي عمر بولاط.

وعلى هامش انطلاق منتدى الأعمال “الجزائري التركي” استعرض الطرفان واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك. وتوسيع فرص الاستثمار والشراكة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك

للإشضارة فقد إنطلق اليوم الخميس، بتركيا منتدى الأعمال الجزائري التركي بمشاركة رجال أعمال جزائريين وأتراك . ترأسه مناصفة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق ووزير التجارة التركي عمر بولاط.

