رزيق يبحث سبل تعزيز وتطوير الشراكة مع سفير لبنان بالجزائر

الوطني
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رزيق يبحث سبل تعزيز وتطوير الشراكة مع سفير لبنان بالجزائر
بقلم خالد زوبيري

استقبل وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، سفير الجمهورية اللبنانية بالجزائر محمد حسن.

وقد تباحث الطرفان حول سبل تعزيز وتطوير الشراكة بين البلدين في المجال التجاري.
واستعرض الوزير خلال اللقاء فرص تبادل الخبرات والتجارب بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم اللبنانيين في مجالي التصدير والتسويق مع التأكيد على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الجزائري اللبناني لبحث آفاق التعاون والشراكة التجارية بين الجانبين.
من جانبه ثمن السفير اللبناني جهود الحكومة الجزائرية والإصلاحات المتجسدة في الميدان والتي هيأت مناخ جديدا ومحفزا للاستثمار.

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