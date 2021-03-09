رزيق يبحث سبل تعزيز وتطوير الشراكة مع سفير لبنان بالجزائر

استقبل وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، سفير الجمهورية اللبنانية بالجزائر محمد حسن.
وقد تباحث الطرفان حول سبل تعزيز وتطوير الشراكة بين البلدين في المجال التجاري.
واستعرض الوزير خلال اللقاء فرص تبادل الخبرات والتجارب بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم اللبنانيين في مجالي التصدير والتسويق مع التأكيد على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الجزائري اللبناني لبحث آفاق التعاون والشراكة التجارية بين الجانبين.
من جانبه ثمن السفير اللبناني جهود الحكومة الجزائرية والإصلاحات المتجسدة في الميدان والتي هيأت مناخ جديدا ومحفزا للاستثمار.
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