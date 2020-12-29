رزيق يبحث فرص التعاون المشترك مع سفيري الجمهورية الكولومبية والإثيوبية بالجزائر

استقبل وزير التجارة كمال رزيق اليوم الثلاثاء، سفيري الجمهورية الكولومبية، والإثيوبية في لقاءين منفصلين بمقر الوزارة.
وتباحثت الأطراف حول آليات تطوير المبادلات التجارية وكذا مناقشة القضايا الاقتصادية الثنائية والعلاقات التجارية البينية بين الجزائر وكولومبيا وإثيوبيا .
وقد أكد رزيق خلال لقاءه بالسفير الكولومبي أنه لابد من إنشاء مجلس أعمال مشترك بين البلدين ليكون لتطوير العلاقات التجارية.
وشدد على ضرورة فتح قنوات مباشرة بين المتعاملين الإقتصاديين وتقليص حلقةالوسطاء التجاريين والتي ستسمح بولوج منتوجات البلدين بأسعار تنافسية ومعقولة.
من جهته أبرز السفير الكولومبي استعداد بلاده على التنسيق مع السلطات الجزائرية لتطويرالعلاقات التجارية وتنويعها في مختلف المجالات بين البلدين.
أما في بقائه الثاني مع السفيرالإثيوبي نوه الوزير بالعلاقات التاريخية الجزائرية الإثيوبية،مبديا ارتياحه للشراكات الاقتصادية التي تم تحقيقها لحدالساعة.
كما ألح رزيق على ضرورة خلق فضاء للتبادل التجاري بين البلدين من خلال تفعيل مجلس الأعمال المشترك.
وأكد أن دائرته الوزارية على أتم الاستعداد على مواصلة الإطار التشاوري من أجل خلق فرص للتبادل التجاري.
لا سيما وأن اثيوبيا تعد شريك استراتيجي وفعال يتماشى والبعد القاري الإفريقي.
كما ان الجزائر مقبلة على منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي تعد خيار استراتيجي لكل دول القارة الإفريقية.
وأبدى رزيق موافقته على طلب السفير المتمثل في تنظيم معرض للمنتوجات الجزائرية بأديس أبابا وذلك حالما تتحسن الظروف الصحية .
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