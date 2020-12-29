رزيق يبحث فرص التعاون المشترك مع سفيري الجمهورية الكولومبية والإثيوبية بالجزائر

استقبل وزير التجارة كمال رزيق اليوم الثلاثاء، سفيري الجمهورية الكولومبية، والإثيوبية في لقاءين منفصلين بمقر الوزارة.

وتباحثت الأطراف حول آليات تطوير المبادلات التجارية وكذا مناقشة القضايا الاقتصادية الثنائية والعلاقات التجارية البينية بين الجزائر وكولومبيا وإثيوبيا . وقد أكد رزيق خلال لقاءه بالسفير الكولومبي أنه لابد من إنشاء مجلس أعمال مشترك بين البلدين ليكون لتطوير العلاقات التجارية.

وشدد على ضرورة فتح قنوات مباشرة بين المتعاملين الإقتصاديين وتقليص حلقةالوسطاء التجاريين والتي ستسمح بولوج منتوجات البلدين بأسعار تنافسية ومعقولة. من جهته أبرز السفير الكولومبي استعداد بلاده على التنسيق مع السلطات الجزائرية لتطويرالعلاقات التجارية وتنويعها في مختلف المجالات بين البلدين.

أما في بقائه الثاني مع السفيرالإثيوبي نوه الوزير بالعلاقات التاريخية الجزائرية الإثيوبية،مبديا ارتياحه للشراكات الاقتصادية التي تم تحقيقها لحدالساعة. كما ألح رزيق على ضرورة خلق فضاء للتبادل التجاري بين البلدين من خلال تفعيل مجلس الأعمال المشترك.