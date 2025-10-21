رزيق يبحث في جنيف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وسويسرا

أجرى وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، محادثات ثنائية مع رئيسة الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة، هيلدا الهنائي.

وذلك بحضور السفير والممثل الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا، رشيد بلادهان.

ويأتي هذا، على هامش مشاركته في أشغال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وحسب بيان للوزارة، تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون مع التركيز على ترقية الشراكات الاقتصادية وتشجيع المبادلات التجارية بين رجال الأعمال من الجانبين.

كما اتفق الطرفان على تطوير العلاقات المستقبلية عبر برامج عملية للتعاون والتواصل بين رجال الأعمال الجزائريين وأعضاء الغرفة العربية السويسرية، بما يسهم في استكشاف فرص الاستثمار وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وسويسرا.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق وتعميق الشراكة المؤسسية بين الهيئات الاقتصادية في البلدين. بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تنمية التعاون العربي السويسري في مجالات التجارة والاستثمار.