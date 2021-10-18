رزيق يبحث مع السفير السعودي سبل تعزيز التعاون التجاري

استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر عبد الله بن ناصر البصيري الذي تحادث معه حول سبل تعزيز التعاون التجاري والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

وقد استعرض الوزير خلال اللقاء التوجه الاقتصادي الجديد الرامي إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات والبحث عن فرص شراكة ناجعة ، مذكرا بخطة العمل التي تعتزم الوزارة اتباعها المتعلقة باستقطاب الاستثمارات الأجنبية والترويج للمنتوج المحلي في المعارض والأسواق الخارجية وفق المعايير العالمية

من جهته أبدى السفير السعودي رغبة بلاده في تكثيف العلاقات الاقتصادية وتبادل الخبرات في عدة مجالات من خلال تنظيم زيارات متبادلة بين رجال أعمال البلدين.