رزيق يبحث مع بعثة صندوق النقد الدولي دعم الصادرات وتطوير التجارة الخارجية للجزائر

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، بعثة من صندوق النقد الدولي يقودها شارالامبوس تسونغاريد.

وذلك في إطار المشاورات السنوية التي يجريها الصندوق مع الجزائر، حسب بيان للوزارة.

وخلال اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة بحضور إطاراتها، تبادل الطرفان وجهات النظر حول آليات دعم الصادرات وتعزيز تموقع الجزائر في الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، استعرض رزيق أبرز المبادرات التي باشرتها الوزارة لرفع القدرة التنافسية للمنتوج الوطني، تبسيط إجراءات التصدير ومرافقة المصدرين والمستثمرين، مؤكدا حرص الجزائر على تنويع الشركاء والأسواق وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري الدولي.

كما تطرق الوزير إلى الجهود المبذولة من طرف الوزارة في مجال رقمنة إجراءات التصدير والاستيراد بهدف تبسيط العمليات وتسريع المعاملات وتحسين مناخ الأعمال. مشيرا إلى استحداث هيئتين متخصصتين في مجال الصادرات والاستيراد لمواكبة المستثمرين في نشاطات التجارة الخارجية. بالإضافة إلى الإجراءات المعتمدة لتأطير عمليات الاستيراد.