رزيق يبحث مع خبراء صندوق النقد الدولي تطور السياسة التجارية وآفاق الإنفتاح الإقتصادي

عقد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات, كمال رزيق, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, اجتماعا مع وفد من خبراء صندوق النقد الدولي, خصص لبحث تطور السياسة التجارية الجزائرية وآفاق انفتاحها على الأسواق الدولية, حسبما افاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن هذا اللقاء يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية الدولية ودعم الإصلاحات الجارية في قطاع التجارة الخارجية, حيث تم التطرق إلى مسار تطور السياسة التجارية الوطنية والآفاق المرتبطة بانفتاح الإقتصاد الوطني على الأسواق العالمية, فضلا عن التحديات المرتبطة بالتجارة الخارجية.

كما تندرج هذه الإجتماعات ضمن المشاورات الدورية بين السلطات الجزائرية والمؤسسات المالية الدولية, والهادفة إلى دعم الإستقرار الإقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة, يضيف المصدر ذاته.