رزيق يبحث مع سفير الصين تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

️استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، بمقر الوزارة، سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، دونغ قوانغلي.

وقد تناول اللقاء واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وآفاق تطويرها، في ظل ما يجمع الجزائر والصين من روابط تاريخية ومصالح مشتركة.

كما أكد الجانبان على الإرادة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي، والعمل على تشجيع المبادرات التي من شأنها فتح آفاق أوسع .

وبالمناسبة هنأ دونغ قوانغلي، الوزير بنجاح الجزائر في تنظيم معرض التجارة الإفريقية البينية (IATF 2025)، لما حمله من تنظيم محكم ومخرجات قيّمة تعكس حركية الاقتصاد الجزائري وانفتاحه على التعاون الإقليمي والدولي.