رزيق يبحث مع نائب وزير التجارة الأوغندي سبل تعزيز المبادلات الاقتصادية

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اليوم بمقر الوزارة، نائب وزير التجارة والتعاونيات لجمهورية أوغندا، فريديريك نغوبي غومي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وشكّل هذا اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين البلدين. بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، حيث استعرض الجانبان الإمكانات المتاحة لتطوير المبادلات التجارية وترقية الشراكات الاقتصادية بين المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين.

كما ناقش الطرفان آليات وضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى تجسيد الأهداف المتفق عليها في مجال التكامل التجاري والاقتصادي. مع التركيز على تشجيع المبادلات التجارية البينية واستكشاف فرص التعاون في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية تفعيل مجلس الأعمال الجزائري-الأوغندي كآلية عملية لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين.

وتم التأكيد في ختام اللقاء، على دعم التعاون الاقتصادي الإفريقي وتعزيز الشراكة بين الجزائر وأوغندا، لاسيما في ظل الفرص التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يساهم في تنمية التجارة البينية الإفريقية وترقية الصادرات داخل القارة.