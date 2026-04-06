رزيق يبحث مع نظيرته الموريتانية تسهيل إجراءات التجارة والجمركة بين البلدين

أجرى وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اليوم الاثنين، محادثات مع وزيرة التجارة والسياحة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار مشاركتها ضمن وفد وزاري رفيع المستوى برئاسة الوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية، المختار ولد أجاي، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون.

وحسب بيان الوزارة، فقد تركزت المحادثات بين الجانبين حول عدد من المحاور الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، لاسيما مواصلة أشغال الخبراء بين الجزائر وموريتانيا بهدف استكمال مسار إمضاء الاتفاق التفاضلي بين البلدين، بما يساهم في تعزيز المبادلات التجارية وتوسيع فرص ولوج المنتجات إلى أسواق البلدين.

كما تم التطرق إلى سبل تسهيل وتبسيط إجراءات جمركة السلع والبضائع بين الجزائر وموريتانيا، بما من شأنه دعم انسيابية المبادلات التجارية وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تكثيف نشاطهم التجاري بين البلدين.

وفي ذات السياق، بحث الطرفان التحضيرات الجارية لتنظيم الطبعة الثامنة لمعرض المنتجات والخدمات الجزائرية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، المرتقب تنظيمها خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 ماي 2026، باعتبارها محطة اقتصادية هامة لتعزيز حضور المنتجات الجزائرية في السوق الموريتانية وتطوير الشراكات بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين.

كما تناولت المحادثات سبل تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجال التجارة الخارجية، إلى جانب التحضير لعقد الدورة العاشرة لمجلس رجال الأعمال الجزائري–الموريتاني، وتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال أعمال البلدين، بما يساهم في تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية بين المتعاملين الاقتصاديين.