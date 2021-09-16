رزيق يبحث مع وزير الدولة الهندي سبل ترقية آفاق التعاون الثنائي

استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، اليوم الخميس، بمقر دائرته الوزارية، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية ف. موراليدهاران، حيث تمحورت المحادثات حول سبل ترقية آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.

وقد أشاد الوزير بعمق العلاقات السياسية والاقتصادية التي تربط الجزائر بالهند منذ عقود، متحدثا في الوقت ذاته عن أهمية تطوير المبادلات التجارية البينية التي لا ترقى اليوم إلى مستوى تطلعات البلدين والشعبين.

كما أكد رزيق على ضرورة تكثيف اللقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين وتنويع الشراكات في القطاعات المنتجة مضيفا أن الجزائر مقبلة على دخول منطقة التبادل التجاري الحر القارية الافريقية وهو ما يخولها بأن تصبح بلد مصدر بامتياز ومنطقة عبور استراتيجية للمنتجات نحو الأسواق الافريقية.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الهندي جاهزية بلاده لتبادل الخبرات والتجارب في شتى المجالات خاصة في المجال التكنولوجي والرقمنة مبرزا أنه سيتم التطرق إلى العديد من الملفات والقضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك خلال اجتماع اللجنة الثنائية الجزائرية الهندية الذي سينعقد بالعاصمة الهندية نيودلهي .