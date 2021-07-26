رزيق يتباحث سبل التعاون مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط

رزيق يتباحث سبل التعاون مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط
استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، اليوم الإثنين، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط جوي هود، حيث جرت المحادثات حول آفاق التعاون التجاري بين البلدين
وحسب بيان للوزارة، قد ذكر الوزير بعمق العلاقات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة الامريكية. مؤكدا أن مسعى الوزارة اليوم هو زيادة حجم المبادلات التجارية البينية. والبحث عن فرص الشراكة في قطاع التجارة البينية بين البلدين في إطار قاعدة رابح رابح. مضيفا أن دخول منطقة التبادل التجاري الحر القارية الإفريقية سيمكن الجزائر من تقديم فرص أنجع لشركائها.
وأوضح البيان، أن الوزير إستعرض خطة الحكومة الحريصة على جذب الإستثمارات الأجنبية متحدثا عن مناخ الأعمال المشجع والخلاق للثروة.
من جانبه كشف الديبلوماسي الأمريكي عن مستوى الشراكات المحققة لحد الساعة. مبديا استعداد بلاده لتبادل الخبرات والتجارب في عديد المجالات، ليتم الاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة بين رجال الاعمال ومعارض تجارية. يتم من خلالها التعريف بالمنتجات المحلية التي يتميز بها كلا البلدين