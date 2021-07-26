رزيق يتباحث سبل التعاون مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط

استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، اليوم الإثنين، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط جوي هود، حيث جرت المحادثات حول آفاق التعاون التجاري بين البلدين

وحسب بيان للوزارة، قد ذكر الوزير بعمق العلاقات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة الامريكية. مؤكدا أن مسعى الوزارة اليوم هو زيادة حجم المبادلات التجارية البينية. والبحث عن فرص الشراكة في قطاع التجارة البينية بين البلدين في إطار قاعدة رابح رابح. مضيفا أن دخول منطقة التبادل التجاري الحر القارية الإفريقية سيمكن الجزائر من تقديم فرص أنجع لشركائها.

وأوضح البيان، أن الوزير إستعرض خطة الحكومة الحريصة على جذب الإستثمارات الأجنبية متحدثا عن مناخ الأعمال المشجع والخلاق للثروة.

من جانبه كشف الديبلوماسي الأمريكي عن مستوى الشراكات المحققة لحد الساعة. مبديا استعداد بلاده لتبادل الخبرات والتجارب في عديد المجالات، ليتم الاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة بين رجال الاعمال ومعارض تجارية. يتم من خلالها التعريف بالمنتجات المحلية التي يتميز بها كلا البلدين