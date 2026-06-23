رزيق يتباحث سبل تعزيز التعاون التجاري وترقية المبادلات مع إسبانيا

إستقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم، بمقر الوزارة، سفير المملكة الإسبانية لدى الجزائر، راميرو فرنانديز باشيير.

وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وإسبانيا، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي. لاسيما في مجال ترقية المبادلات التجارية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول آفاق توسيع الشراكة الاقتصادية، وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين على إقامة مشاريع مشتركة، والاستفادة من الفرص المتاحة.

واتفق الطرفان على تسريع إعادة تشكيلة مجلس الأعمال “الجزائري-الإسباني” وإعادة بعث نشاطه. بما يوفر إطارًا مؤسساتيًا فعالًا يجمع رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين من البلدين، ويساهم في تجسيد مشاريع شراكة نوعية ، بما يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى الإمكانات المتاحة.

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