رزيق يتباحث سبل تعزيز التعاون والإستثمار مع السفير السعودي

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، أمس، بمقر الوزارة، سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري.

وخلال هذا اللقاء، تم بحث سبل ترقية العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، ورفع مستوى المبادلات بما يعكس الإمكانيات الكبيرة التي يتوفر عليها البلدان. خاصة في ظل الديناميكية الجديدة التي تعرفها التجارة الخارجية الجزائرية. والاهتمام المتزايد بتوسيع الشراكات مع الأسواق العربية والإقليمية.

كما تناول الطرفان أهمية تنشيط التبادل التجاري وتشجيع المتعاملين الإقتصاديين بين البلدين على إقامة شراكات فعالة. وتعزيز فرص التعاون في مختلف القطاعات ذات القيمة المضافة. بالإضافة كذلك إلى إقامة معرض للمنتجات الجزائرية بالمملكة العربية السعودية، بهدف التعريف بالمنتوج الوطني.

