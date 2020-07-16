رزيق يتباحث مع السفير الكويتي سبل تعزيز التعاون الثنائي

إستقبل وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الخميس، سفير دولة الكويت بالجزائر، محمد الشبو، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وجرى هذا اللقاء بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي.

وأوضح البيان، أن الطرفان بحثا سبل تعزيز وتطوير العلاقات التجارية وآفاقها المستقبلية بترتيب لقاءات مع المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين، و كذا تنظيم معارض في كل من الكويت والجزائر.

كما عرض الجانبان امكانية استفادة الجزائر من التجربة الكويتية في المساحات التجارية الكبرى والى سبل رفع الصادرات الجزائرية من مختلف المنتوجات الغذائية والفلاحية التي تتطلبها الأسواق الكويتية.