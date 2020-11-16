رزيق يتباحث مع السفير الموريتاني حول سبل تعزيز التعاون التجاري الثنائي

ومن جهته، أكد رزيق “ان المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا عرفت دفعا قويا خصوصا بعد فتح المعبر الحدودي بولاية تندوف، الذي فتح المجال واسعا أمام المتعاملين الاقتصاديين لتعزيز حجم الصادرات وتنويعها، وكذا الولوج لأسواق إفريقيا الغربية”، يضيف نفس المصدر.

وحسب بيان الوزارة، فقد تناول الطرفان سبل توسيع التعاون التجاري بين البلدين.

وفي هذا السياق، دعا وزير التجارة الجانب الموريتاني إلى تعميق الشراكة بما يخدم مصلحة الجانبين بناء على شراكة رابح رابح.

كما أكد رزيق أيضا أن الحكومة الجزائرية ومن خلال وزارة التجارة ، ستواصل دعم السوق الموريتاني من خلال مختلف صادراتها سواء عبر المعبر الحدودي لولاية تندوف،

أو من خلال النقل البحري أو الجوي مع ضرورة التركيز على دعم وتأطير مجلس الأعمال الجزائري الموريتاني الذي يبقى همزة الوصل الأساسية بين المتعاملين الإقتصاديين للبلدين.

بالمقابل، اوضح السفير الموريتاني أن الجزائر تتصدر قائمة الشركاء التجاريين لبلاده وهو ما سيعزز من الحركية الاقتصادية وزيادة تدفق السلع والمنتجات التي يستحسنها المواطن الموريتاني خاصة من حيث الجودة والسعر.