رزيق يتباحث مع سفيري “زمبابوي” و”إيطاليا” سبل ترقية التعاون

إستقبل وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، كلا من سفير دولة زمبابوي بالجزائر، فوسوموزي نتونغا. وسفير إيطاليا بالجزائر، جيوفاني بولييزي. حيث تباحث معهما سبل ووسائل ترقية التعاون التجاري.

وحسب بيان للوزارة، فقد أكد الوزير أمس خلال لقائه بالسفير الزمبابوي, على متانة العلاقات الإقتصادية البينية التي تربط البلدين. وتم الإتفاق، خلال هذا الإجتماع، على ضرورة تعزيز هذه العلاقات من خلال رفع المبادلات التجارية. بالإضافة إلى تفعيل مجلس الأعمال المشترك والذي يتولى مهمة البحث عن فرص الشراكة وفق قاعدة “رابح-رابح”. خصوصا في ظل دخول إتفاقية التبادل التجاري الحر القارية الإفريقية حيز التنفيذ.

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وأضاف البيان، أنه وفي لقائه مع السفير الإيطالي. عبّر الوزير عن إرتياحه لمستوى الشراكات والمشاريع المحققة لحد الساعة مع الشركاء الإيطاليين. كما تطرق إلى أهمية تنظيم زيارات عمل متبادلة بين رجال أعمال البلدين للتعريف بالإمتيازات التجارية المتاحة. والتي يمكن أن يستفيد منها المستثمرون الأجانب بالجزائر.

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