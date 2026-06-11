رزيق يتباحث فرص التعاون التجاري والاقتصادي مع وزير خارجية أوزبكستان

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اليوم بمقر الوزارة، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان، بختيار سعيدوف، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وقد شكّل اللقاء مناسبة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، لا سيما في مجالي التجارة والتعاون الاقتصادي. بما يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالتبادل التجاري بين الجزائر وأوزبكستان وتوسيع مجالاته.

كما تم التطرق إلى فرص تطوير المبادلات التجارية وتسهيل انسياب السلع بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين. مع التأكيد على أهمية استكشاف آفاق أوسع للتعاون عبر الولوج إلى السوق الإفريقية. والاستفادة من الامتيازات التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية كإطار استراتيجي لتعزيز التبادل التجاري البيني والإقليمي.

كما أشار الطرفان إلى أهمية تعزيز التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين، من خلال اقتراح إنشاء مجلس أعمال “جزائري-أوزبكي” يكون فضاءً مؤسساتياً لتكثيف الحوار وتبادل المعلومات حول الفرص التجارية المتاحة وتوسيع مجالات التعاون.

وشدّدا على أهمية تشجيع مشاركة المؤسسات الجزائرية والأوزبكية في المعارض والتظاهرات الاقتصادية والتجارية التي تنظم في كلا البلدين. بما يتيح التعريف بالمنتجات الوطنية واستكشاف فرص الأعمال وإقامة علاقات مباشرة بين المتعاملين الاقتصاديين.

وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور من أجل دعم التعاون الاقتصادي الثنائي وتكثيف الزيارات بين المتعاملين الاقتصاديين. بما يسهم في توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين وتعزيز انفتاحهما على الأسواق الإقليمية والدولية.

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