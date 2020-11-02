رزيق يتحادث مع السفير الصيني حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

تحادث وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الإثنين، مع سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر لي ليانه حول العلاقات الثنائية التي تربط البلدين.
ويأتي ذلك في لقاء بمقر وزارة التجارة، وبحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي.
وحسب بيان الوزارة، فقد أكد رزيق خلال هذا اللقاء أن الجزائر والصين شريكان استراتيجيان تربطهما صداقة قوية وثقة متبادلة.
وأضاف المتحدث نفسه، أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لتعميق الشراكة في مختلف المجالات وزيادة حجم المبادلات التجارية البينية بين البلدين.
هذا وأوضح البيان، أن هذا اللقاء عقد بناء على طلب من رزيق في اطار مساعي القطاع لتشارك الصين ضمن الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني،
وذلك من خلال تجسيد مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة، إضافة الى بعض الانشغالات التي طرحها العديد من المصدرين الجزائريين،
فيما يخص تصدير بعض المنتجات ذات المنشأ الحيواني والنباتي الى الأسواق الصينية والتي تم الاتفاق على تسويتها مع باقي القطاعات المعنية بذلك .
ومن جهته، جدد السفير الصيني اهتمام بلاده بالسوق الجزائرية بالنظر إلى الإمكانيات التجارية التي تعد فرصة للشركات للنظر في فرص الاستثمار التي تمنحها الجزائر الشريك الاستراتيجي للصين في المنطقة إضافة الى الموقع الجيواستراتيجي للجزائر وامتدادها الافريقي داخل القارة.
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