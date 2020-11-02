عاجل

رزيق يتحادث مع السفير الصيني حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

الوطني
  • -
  • 0
رزيق يتحادث مع السفير الصيني حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها
بقلم خالد زوبيري

تحادث وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الإثنين، مع سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر لي ليانه حول العلاقات الثنائية التي تربط البلدين.

ويأتي ذلك في لقاء بمقر وزارة التجارة، وبحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي.

وحسب بيان الوزارة، فقد أكد رزيق خلال هذا اللقاء أن الجزائر والصين شريكان استراتيجيان تربطهما صداقة قوية وثقة متبادلة.

وأضاف المتحدث نفسه، أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لتعميق الشراكة في مختلف المجالات وزيادة حجم المبادلات التجارية البينية بين البلدين.

هذا وأوضح البيان، أن هذا اللقاء عقد بناء على طلب من رزيق في اطار مساعي القطاع لتشارك الصين ضمن الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني،

وذلك من خلال تجسيد مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة، إضافة الى بعض الانشغالات التي طرحها العديد من المصدرين الجزائريين،

فيما يخص تصدير بعض المنتجات ذات المنشأ الحيواني والنباتي الى الأسواق الصينية والتي تم الاتفاق على تسويتها مع باقي القطاعات المعنية بذلك .

ومن جهته، جدد السفير الصيني اهتمام بلاده بالسوق الجزائرية بالنظر إلى الإمكانيات التجارية التي تعد فرصة للشركات للنظر في فرص الاستثمار التي تمنحها الجزائر الشريك الاستراتيجي للصين في المنطقة إضافة الى الموقع الجيواستراتيجي للجزائر وامتدادها الافريقي داخل القارة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=914136

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com