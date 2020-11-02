رزيق يتحادث مع السفير الصيني حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

تحادث وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الإثنين، مع سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر لي ليانه حول العلاقات الثنائية التي تربط البلدين.

ويأتي ذلك في لقاء بمقر وزارة التجارة، وبحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي.

وحسب بيان الوزارة، فقد أكد رزيق خلال هذا اللقاء أن الجزائر والصين شريكان استراتيجيان تربطهما صداقة قوية وثقة متبادلة.

وأضاف المتحدث نفسه، أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لتعميق الشراكة في مختلف المجالات وزيادة حجم المبادلات التجارية البينية بين البلدين.