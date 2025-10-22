رزيق يتحادث مع وزيرة التجارة الإسبانية.. وهذا مادار بينهما

تحادث وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق،اليوم الأربعاء، مع وزيرة التجارة الإسبانية أمبارو لوبيث سونوفيا، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة الـ16 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وتطرّق الطرفان إلى سُبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية. بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، أبرز الجانبان “دور مجلس الأعمال الجزائري-الإسباني في دعم الشراكات القائمة بين المتعاملين الاقتصاديين. مؤكّدين على ضرورة توسيع آفاق التعاون بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين”.

كما اتفق رزيق والوزيرة الاسبانية “على العمل المشترك عبر مشاريع مشتركة للولوج إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.تعود بالنفع المتبادل وتعزز مكانة البلدين على الساحة الاقتصادية الدولية”.

و أكد الوزيران أيضا حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور الدائم بما يخدُم المصالح الاقتصادية المشتركة. ويعزز مسار التعاون القائم بين الجزائر وإسبانيا.