رزيق يتدخل ويوّجه تعليمات صارمة بخصوص زيت المائدة والخبز

أسدى كمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات تعليمات صارمة من أجل ضبط السوق بالمواد ذات الإستهلاك الواسع منها مادة زيت المائدة . وفي إجتماع عبر تقنية التحاضر عن بعد جمعه مع مدراء التجارة الجهويين والولائيين أمر رزيق بزيادة كميات الإنتاج وتغطية الطلب على الزيت.

أما بخصوص الشائعات المتداولة حول زيادة السعر المقنن للخبز المدعم أكد رزيق انه تم اتخاذ كافة الإجراءات لأي محاولة رفع السعر.

كما شدد الوزير في ذات الإ جتماع على ضرورة التنسيق من المنتجين وتكثيف الخرجات الميدانية مع مصالح الأمن لمراقبة المستودعات والمخازن، خاصة تلك التي لم يصرح بها.

وخلال الإجتماع تطرق الوزير إلى التذبذب المسجل في بعض المناطق خلال الايام الأخيرة حول مادة الزيت حيث أكد ان كميات الإنتاج محددة، وكافية لتغطية حاجيات السوق الداخلي. وارجع كمال رزيق سبب هذا التذبذب إلى إلى المضاربة.