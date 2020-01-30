رزيق يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة وتسهيل التموين بالمواد الاستهلاك

ترأس وزير التجارة كمال رزيق اليوم بالعاصمة اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة وتسهيل عمليات التموين بالمواد واسعة الاستهلاك.

الاجتماع حضره ايضا الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي وممثلي وزارتي الفلاحة والمالية وإضافة إلى ممثلي المجمع العمومي الصناعي للحليب “جيبلي” والديوان الوطني للحليب وكذا ممثلي الجمعيات المهنية للتجار والحرفيين.

وخصص هذا الاجتماع الثاني للجنة لدراسة الترتيبات المتخذة لضمان التموين المنتظم للسوق بمادة الحليب المبستر وباقي المواد واسعة الاستهلاك.

وأعطى رزيق خلال هذا اللقاء، توجيهات تهدف إلى تأطير عمليات الإنتاج وتوزيع هذه المادة الأساسية وغيرها من المواد الأساسية وتتبع المسار النهائي للمنتوجات.

كما طالب الوزير بضرورة إشراك كل المتدخلين في هذه الشعب للتحكم الجيد في سلسة الإنتاج والتوزيع لضمان وصول هذه المواد خاصة المدعمة إلى المواطنين بشكل منتظم.

وأكد الوزير باتخاذ كل الإجراءات مع وزارة الفلاحة لوضع حيز التطبيق لنظام معلوماتي يسمع بتتبع كل مراحل الإنتاج وسلسلة التوزيع على مستوى الموزعين المعتمدين وعلى مستوى تجار التجزئة الممونين من طرف الموزعين.