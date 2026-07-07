رزيق يترأس ورشة عمل لشرح آليات استخدام المنصة الرقمية للاستيراد

أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اليوم بمقر الوزارة، على افتتاح ورشة عمل مع ممثلي المؤسسات العمومية المستفيدة من رخص خاصة للتأشير على برامجها التقديرية في اطار التجهيز والتسيير.

وحسب بيان للوزارة، خُصص اللقاء، لشرح آليات استخدام المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج التقديري للاستيراد. وكذا كيفية الاستفادة من الرواق الأخضر المخصص لهذه المؤسسات، الذي دخل حيز التنفيذ بدء من 1 جويلية 2026.

وبالمناسبة أكد الوزير، في كلمته الافتتاحية، أن رقمنة إجراءات الاستيراد تندرج ضمن مساعي الدولة الرامية إلى تعزيز الشفافية. وتبسيط الإجراءات الإدارية. وتحسين فعالية تسيير عمليات الاستيراد، بما يضمن سرعة معالجة الملفات وتوجيه المواد المستوردة نحو النشاطات الإنتاجية.

كما شدد على أهمية الالتزام بالآليات الجديدة التي توفرها المنصة الرقمية. والاستغلال الأمثل للرواق الأخضر، بما يسمح بتسريع التأشير على البرامج التقديرية لهذه المؤسسات.

هذا وشهدت ورشة العمل تقديم عروض تقنية لفائدة ممثلي المؤسسات العمومية. تضمنت شرحًا مفصلًا لكيفية استعمال المنصة الرقمية، ومختلف الخدمات التي تتيحها. إضافة إلى توضيح الإجراءات المتعلقة بالرواق الأخضر. مع فتح باب النقاش والإجابة عن انشغالات المشاركين بما يضمن الانخراط الفعّال في هذا النظام الرقمي الجديد.