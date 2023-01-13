رزيق يتعهد بحماية الأنواع الجزائرية لزيت الزيتون وتسجيلها

شارك وزير التجارة و ترقية الصادرات البروفيسور كمال رزيق، الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ألجكس و العارضين في حفل اختتام فعاليات الأبواب الوطنية المفتوحة حول تصدير زيت الزيتون ومشتقاته.

وحسب بيان للوزارة، حضر الوزير برفقة أهله واولاده و الذي تصادف مع يوم عطلة يناير.

وأثنى الوزير كثيرا على التنظيم الجيد لهذه الأبواب الوطنية المفتوحة على إطارات الوكالة ألجكس. وكذا كل مديريات التجارة والغرف الولائية على المستوى الوطني.

ومن خلال حديث الوزير مع مختلف العارضين، تم إعلامه أنه توجد حوالي 108 نوع من الزيتون في الجزائر منها 36 نوع جزائري 100 بالمائة.

وقال الوزير أنه سوف يعمل بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية على حماية هذه الأنواع الجزائرية وتسجيلها.

وكذا تثمين زيت الزيتون ومشتقاته والتكفل بكل الانشغالات التي طرحها مهنيو ومصدري هذه الشعبة من أجل الرفع من القدرات الإنتاجية و التصديرية لها.

وفي الأخير قام الوزير بتسليم شهادات المشاركة وتكريم العارضين مع أخذ صور تذكارية مع كل المشاركين في هذه الأبواب الوطنية المفتوحة.