رزيق يتفاجأ بالوضع الكارثي لسوق اللحوم بمقطع خيرة ويتوعد بغلقه نهائيا

قام وزير التجارة كمال رزيق يوم أمس السبت بزيارة فجائية لثلاثة فضاءات تجارية بولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة وذلك لمراقبة الأسعار.

وأفاد بيان للوزارة، أن الوزير وقف كذلك على مدى التزام مسيري هذه الفضاءات من التجار والمواطنين بالإجراءات الوقائية .

وعاين رزيق سوق اللحوم المعروف بمقطع خيرة، ووجد الوضع كارثيا من حيث عدم التزام التجار بإجراءات النظافة والتطهير وشروط الحفظ .

وقدم رزيق جملة من التعليمات للجهات المعنية المشرفة على هذا السوق وإلى رئيس البلدية مع منح 48 ساعة للإلتزام،أو سيتم غلق هذا السوق نهائيا حفاظا على صحة المواطنين.