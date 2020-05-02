رزيق يتفقد مخزون السلع من المواد الغذائية ومواد التنظيف بصافكس

تفقد، اليوم السبت، وزير التجارة، كمال رزيق، مخزون السلع من مواد غذائية و مواد تنظيف بشركة سفاكس.

ونشرت وزارة التجارة، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فيديو وزير التجارة وهو يتفقد المخزون الذي سوف يسلم لمناطق الظل عبر الهلال الاحمر الجزائري.

https://web.facebook.com/ministereCommerceDZ/videos/vb.1218321468230221/558864701680977