رزيق يتفقد مخزون السلع من المواد الغذائية ومواد التنظيف بصافكس
تفقد، اليوم السبت، وزير التجارة، كمال رزيق، مخزون السلع من مواد غذائية و مواد تنظيف بشركة سفاكس.
ونشرت وزارة التجارة، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فيديو وزير التجارة وهو يتفقد المخزون الذي سوف يسلم لمناطق الظل عبر الهلال الاحمر الجزائري.
https://web.facebook.com/ministereCommerceDZ/videos/vb.1218321468230221/558864701680977
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=814165
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