رزيق يتفقد مخزون السلع من المواد الغذائية ومواد التنظيف بصافكس

الوطني
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رزيق يتفقد مخزون السلع من المواد الغذائية ومواد التنظيف بصافكس
بقلم فوزية.م

تفقد، اليوم السبت، وزير التجارة، كمال رزيق، مخزون السلع من مواد غذائية و مواد تنظيف بشركة سفاكس.

ونشرت وزارة التجارة، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فيديو وزير التجارة وهو يتفقد المخزون الذي سوف يسلم لمناطق الظل عبر الهلال الاحمر الجزائري.

https://web.facebook.com/ministereCommerceDZ/videos/vb.1218321468230221/558864701680977


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=814165

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