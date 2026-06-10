رزيق يجتمع بمصنعي الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية

ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، اجتماع عمل جمعه بمصنعي الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية. وذلك في إطار مواصلة التشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين ومرافقة الشعب الصناعية الوطنية.

ووجّه الوزير، خلال الاجتماع، المتعاملين الناشطين في هذه الشعبة إلى العمل على تطوير حلولهم الصناعية بما يمكنهم من تلبية احتياجات مختلف القطاعات الوطنية، وعلى رأسها قطاع الفندقة والسياحة من خلال توفير مختلف الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية الخاصة بالمؤسسات الفندقية. إلى جانب التجهيزات الإلكترونية والمعلوماتية الموجهة للمؤسسات والمهنيين.

مؤكدا أن السوق الوطنية توفر فرصا كبيرة أمام المنتجين المحليين لتوسيع نشاطهم وتعزيز حضورهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، في إطار إحلال الواردات بالمنتوج الوطني.

وفي هذا الإطار، ثمّن رزيق الحركية الإيجابية التي تشهدها هذه الشعبة الصناعية، لا سيما في مجال التصدير، بعد ولوج العديد منهم الأسواق الخارجية وتثبيت حضور المنتجات الجزائرية في العديد من الدول، وهو ما يعكس التطور النوعي الذي عرفته هذه الصناعة وقدرتها على المنافسة.

كما أكد الوزير التزام الوزارة بالتنسيق مع القطاعات الوزارية ذات الصلة بمواصلة مرافقة المتعاملين الاقتصاديين ودعم جهودهم الرامية إلى تعزيز الإنتاج الوطني وتوسيع الصادرات خارج المحروقات. بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وترقية المنتوج الجزائري في الأسواق الدولية.

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