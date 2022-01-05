رزيق يجتمع بمنتجي زيت المائدة وهذا مضمون اللقاء

عقد اليوم كمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات إجتماعا منتجي زيت المائدة على المستوى الوطني لدراسة أزمة الزيت في السوق. اللقاء جرى بمقر الوزارة بحضور إطارات القطاع.

وخلال الإجتماع حث كمال رزيق منتجي زيت المائدة على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على هذه المادة في السوق.

وينذرج هذا اللقاء في إطار متابعة تموين السوق بمختلف المواد واسعة الإستهلاك.

وكان رزيق أمس الثلاثاء قام خررجة ميدانية قادته إلى مخازن زيت المائدة التابعة لمجمع سيفيتال في السمار بالعاصمة. اين عاين بنفسه كميات كبيرة من مادة زيت المائدة التي تم توزيعها على مستوى الجزائر العاصمة.

هذا وعرفت السوق الوطنية نذرة في مادة زيت المائدة حيث أرجعت الوزارة سبب ذلك إلى المضاربة .