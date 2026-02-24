رزيق يجتمع بمنتجي ومستوردي البلاستيك الموجّه للتعبئة والتغليف

ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اجتماعًا خصص لمنتجي ومستوردي البلاستيك الموجّه للتعبئة والتغليف، المنضوين تحت لواء مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، برئاسة كمال مولى.

وحسب بيان للوزارة، عقِدَ الاجتماع في إطار الاجتماعات التشاركية التي ينظمها قطاع التجارة الخارجية وترقية الصادرات مع مختلف الشعب الإنتاجية. في سياق تكريس منهج التشاور والحوار مع الشركاء الاقتصاديين، قصد تنظيم شعبة البلاستيك الموجهة للتعبئة والتغليف. وضبط آليات نشاطها بما يضمن توازن السوق وتلبية احتياجات القطاعات المستعملة لهذه المواد.

وتم خلال الاجتماع استعراض واقع الشعبة من حيث قدرات الإنتاج الوطني، الاستيراد وحجم الطلب. كما تم التأكيد على أهمية مرافقة المنتجين والمستوردين عبر آليات تنظيمية واضحة.