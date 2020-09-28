رزيق يجتمع مع رؤساء اللجان الفرعية المكلفة بأخلقة العمل التجاري

ترأس وزير التجارة كمال رزيق ، اليوم الإثنين، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الدكتور عيسى بكاي، اجتماع لرؤساء اللجان الفرعية المكلفة بأخلقة العمل التجاري.

وحسب بيان الوزارة، فقد خصص هذا الإجتماع للوقوف على مدى تقدم أشغال كل لجنة على حدى.

هذا وأكد الوزير على ضرورة إعادة الاعتبار للنشاط التجاري الذي يعد من الأولويات القصوى في عمل اللجان الثمانية والمتكونة من عدة قطاعات وزارية وهيئات ومؤسسات وجمعيات والتي تشتغل على ذلك منذ شهر ماي الماضي،.

كما أبرز رزيق أن عملها لا يقتصر فقط على محاربة كافة أشكال الظواهر السلبية التي ميزت الممارسات التجارية بشكل عام وإنما يتعداه الى مراجعة شاملة للنصوص القانونية والتنظيمية التي تحقق ذلك على أرض الواقع.