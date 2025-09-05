رزيق يجري لقاء تشاوريا مع وزيري التجارة لتونس وموريتانيا

أجرى وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الجمعة، لقاء تشاوريا مع وزيري التجارة لكل من تونس وموريتانيا.

وإجتمع رزيق، على هامش الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية التي تحتضنها الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر 2025، رزيق بكل من وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، سمير عبيد ووزيرة التجارة والسياحة الموريتانية السيدة زينب أحمدناه.

وأكد رزيق أن اللقاء تمحور حول “مستقبل وآفاق السوق الجزائرية، التونسية والموريتانية وسبل العمل من اجل تطوير العلاقات التجارية في إطار مبدأ رابح-رابح. وبحث الإجراءات الكفيلة التي يجب أن تتخذها الدول الثلاث لإعطاء فضاء أكثر جاذبية للمتعاملين التجاريين والاقتصاديين”.

كما أعرب الوزير عن أمله في أن تكون هذه اللقاءات المشتركة “دورية لتدارس سبل تلبية احتياجات الأسواق. والسعي لرفع نسبة التجارة البينية لمستوى يليق باقتصاديات الدول الثلاث”.

موضحا أن “لكل دولة نقاط قوة يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها في إطار التكامل التجاري”.

كما اعتبر الوزير المشاركة “القوية” لكلا البلدين في الطبعة الرابعة لهذا المعرض “تعبيرا عن صدق النوايا والمحبة. والعلاقات الجيدة بين الرؤساء الثلاثة وكذا الشعوب والحكومات”.

كما أكد الوزير التونسي، أن هذا اللقاء “يعكس العلاقة الاخوية القوية التي تجمع بلاده بالجزائر وموريتانيا. لافتا إلى “حرص الاطراف على تطوير التعاون المشترك في مجال التجارة. بما يحقق نتائج إيجابية على المدى المتوسط والبعيد”.

وبدورها، نوهت الوزيرة الموريتانية ب”تميز هذه الطبعة الرابعة من المعرض من حيث المشاركة والتنظيم”.

مشيرة إلى أن بلادها “شاركت بقوة في هذا المعرض من خلال منتجات ذات صنع محلي. على غرار الاسماك و المعادن تعكس حجم اهتمام موريتانيا بالتجارة البينية الإفريقية”.

وأبرزت ان حضور الرئيس الموريتاني لافتتاح هذا المعرض “يعكس بدوره سياسة موريتانيا اتجاه إفريقيا ومستقبل شعوبها”.