رزيق يجري محادثات مع الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

أجرى وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اليوم الخميس ، محادثات ثنائية مع الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ريبيكا غرِينسبان مايوفيس.

المحادثات جاءت على هامش مشاركة الوزير رزيق في الدورة السادسة عشرة للمؤتمر المنعقدة بقصر الأمم بجنيف. بحضور السفير والممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا رشيد بلادهان.

خلال اللقاء، استعرض الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والأونكتاد في المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة. وتيسير التجارة، ودعم القدرات الوطنية في مجال ترقية الصادرات وتنويع الاقتصاد.

وأكد الوزير رزيق حرص الجزائر، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على تعميق التعاون مع المنظمات الدولية الداعمة للتنمية، وفي مقدمتها الأونكتاد. من أجل مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وتعزيز مكانة الجزائر في سلاسل القيمة الدولية.

وفي ختام اللقاء، إتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات. بما يخدم التنمية الاقتصادية في الجزائر ويدعم التكامل الإقليمي في إفريقيا والعالم العربي.

