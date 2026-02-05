رزيق يجري محادثات مع نظيره التونسي

أجرى وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، محادثات مع وزير التجارة وتنمية الصادرات للجمهورية التونسية، سمير عبيد. وذلك على هامش أشغال الدورة العادية الـ117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وخلال اللقاء بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين. وتوسيع آفاق الشراكة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس.

وشدد الجانبان على ضرورة مواصلة التنسيق المستمر، من خلال تكثيف اللقاءات الثنائية على مختلف المستويات، سواء الوزارية أو عبر اللجان التقنية المختصة، إلى جانب دعم التعاون بما يسهم في إقامة شراكات اقتصادية واعدة بين البلدين.