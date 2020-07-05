رزيق يدعو إلى ضرورة تكثيف عمليات الرقابة خلال فصل الصيف

إجتمع وزير التجارة كمال رزيق، يوم أمس السبت، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية بحضور الإطارات المركزية بتقنية التحاضر عن بعد للمدراء الجهويين لتقييم أهم نشاطات وملفات القطاع للسداسي الأول من السنة.

كما عرج الوزير، حسب بيان للوزارة، في تقييمه على ملف الرقابة وقمع الغش.

وحث الاطارات على ضرورة تكثيف عمليات الرقابة والتحسيس للتجار والمتعاملين الاقتصاديين خاصة محاربة التسممات الغذائية التي تكثر في فصل الصيف بجملة من الإجراءات الخاصة بشروط النقل والحفظ وسلسلة التبريد .

كما تناول الوزير حسب ذات البيان ملف المستودعات الذي وجب اليوم وضع بطاقية وطنية خاصة بكل هذه المستودعات وبطبيعة نشاطات أصحابها ونوع وحجم مخزونها لاعادة النظر في إستراتيجية التوزيع الداخلي لمختلف المواد الاستهلاكية والفلاحية .

كما استمع الوزير الى عرض على مدى تقدم أشغال البطاقية الوطنية للمنتوجات الجزائرية وملفات التجارة الخارجية وتنظيم الأسواق والرقابة والرقمنة وورشة تحيين بعض القوانين الخاصة بالقطاع .

ونوه الوزير بالمجهودات الجبارة التي قام بها موظفو الوزارة كل في مكانه خاصة في الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد وكذا شهر رمضان المبارك .