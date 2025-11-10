رزيق يدعو المؤسسات السنغافورية للمشاركة في المعرض الإفريقي–العربي المنظم بالجزائر في 2026

وجّه وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، دعوة رسمية للمؤسسات السنغافورية للمشاركة في المعرض الإفريقي-العربي حول التكنولوجيا الصناعية 4.1 المقرر تنظيمه في الجزائر سنة 2026.

وجاء هذا خلال استقبال وزير التجارة الخارجية، سعادة السفير غير المقيم لجمهورية سنغافورة لدى الجزائر، محمد علامي موسى. في لقاء خُصص لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وخلال اللقاء، تطرق الجانبان إلى فرص توسيع المبادلات التجارية، حيث أكد الوزير على أهمية إنشاء مجلس أعمال جزائري–سنغافوري. ليكون إطاراً مؤسسياً دائماً لتقوية الشراكات بين المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين.

من جهته، عبّر سعادة السفير محمد علامي موسى عن اهتمام بلاده بتعميق التعاون التجاري مع الجزائر. مؤكداً استعداد المؤسسات في إطار رؤية مشتركة تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة والتعاون رابح–رابح.

