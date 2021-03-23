رزيق يدعو المواطنين إلى التبليغ عن كل تاجر يقوم ببيع الزيت بأكثر من 600 دج

دعا وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، المواطنين، إلى التبليغ عن الذين يبيعون الزيت بغير سعره.
وفي حوار خص به تلفزيون “النهار“،قال رزيق:”لدينا فرق تداهم يوميا المتاجر، وقامت لحد الأن بحجز أكثر20 ألف لتر زيت.”
قبل ان يضيف الوزير: “لابد على المواطن أن يساعدنا، لأن الأمر يتعلق بمليون متجر، ولا نستطيع ان نكون في مكان كل هذه المتاجر.”
وواصل رزيق :”كل مواطن يكتشف بيع الزيت المسقف باكثر من 600 دينار يبلغنا على الرقم 1020ونحن نتخد الإجرارات القانونية.”
واختتم رزيق قائلا:” أنه سيتم تفقد كل الأماكن المشبوه وغير المشبوهة لمحاربة المضاربة.”
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