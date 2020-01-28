رزيق يدعو رجال الأعمال الجزائريين للإستثمار والشراكة بقوة مع الليبيين

دعا وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، رجال الأعمال الجزائريين، للإستثمار والشراكة بقوة مع الأشقاء الليبيين.

وطالب الوزير، رجال الأعمال الجزائريين، خلال أشغال منتدى رجال الأعمال الجزائري الليبي بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، بالترويج للمنتوج الجزائري في السوق الليبية.

وقال رزيق: “على رجال الأعمال الجزائريين، الرمي بثقلهم للترويج للمنتوج الجزائري في السوق الليبية، والقيام بمشاريع مشتركة مع أشقائهم الليبيين تحت شعار “رابح رابح””.

واعتبر الوزير، أن الاستثمارات الجزائرية الليبية ضعيفة، مطالبا رجال الأعمال الجزائريين بإنعاشها قائلا لهم: “راكم راقدين”.

وكشف ذات المتحدث، أن وزارة التجارة تعتزم وضع مركز معارض اقتصادية في وادي سوف وإليزي، وفي منطقة حرة على الحدود الجزائرية الليبية.

وأكد رزيق، أن الحكومة الجزائرية تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الإقتصادية بين الجزائر وليبيا وإعطائها ديناميكية جديدة.

ونوه الوزير، في مستهل كلامه، بالعلاقات الجزائرية الليبية، والتي ترتقي لعلاقات جوار بين بلدين يتقاسمان اطول شريط حدودي.

وأورد كمال رزيق: “ادعو المولى عز وجل، أن تكتمل جهود الجزائر لتحقيق الأمن والإستقرار في ليبيا في أقرب الآجال”.

وثمن الوزير، هذا المنتدى، والذي نظمته غرفتي التجارة الجزائرية والليبية، وعرف حضور 50 رجل أعمال ليبي، مؤكدا أنه يدل على العلاقات المتينة بين البلدين، ويندرج ضمن الاستراتيجية الجديدة للعلاقات الجزائرية الليبية.