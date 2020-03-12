رزيق يدعو رجال الأعمال السعوديين للاستثمار بالجزائر واستكشاف امكانيات السوق الوطنية

أجرى وزير التجارة، كمال رزيق، أمس، محادثات مع رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية “هايد بيت الاستثمار العالمي”، حسام فيصل مسعودي.

وحسب بيان وزارة التجارة، فقد ناقش الطرفان عديد القضايا الاقتصادية المشتركة.

وقدم رئيس مجلس إدارة “هايد بيت الاستثمار العالمي”، اقتراحا يخص تنظيم مؤتمر دولي بالجزائر يجمع كبار رجال الأعمال لكلا البلدين، لدعم الاستثمار المباشر وتوفير فرص العمل.

وقد رحب الوزير بالمقترح، ووعد بالنظر في إمكانية تنظيم هذا الحدث بعد التشاور مع السلطات العليا للبلاد.

كما وجه رزيق، رسالة للمستثمرين السعوديين للاستثمار بالجزائر التي تتوفر بها جميع شروط الاستثمار الضامن لمبدأ رابح – رابح.

ودعا وزير التجارة، رجال الأعمال السعوديين لاستكشاف السوق الجزائرية والاطلاع على الامكانيات المتاحة.