رزيق يدعو لتشجيع الاستثمارات في دول جنوب المتوسط

شدد وزير التجارة و ترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس الجمعة، على ضرورة تشجيع الاستثمارات وخلق فرص العمل والتشغيل في دول جنوب المتوسط.

وأكد رزيق، في كلمته خلال الطبعة الرابعة للمنصة الاقليمية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة بتركيا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص ل”محاور العمل المشترك” فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات وخلق فرص العمل والتشغيل في دول جنوب المتوسط.

مشيرا إلى الأخذ في الاعتبار موارد هذه الدول الطبيعية والبشرية الكبيرة، والتي تحتاج لتطوير البرامج الاقتصادية وتبادل الخبرات والتدريب ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي لمواكبة سياسات التحول الأخضر والتحول الرقمي في المنطقة”. كما دعا الوزير، إلى تكثيف التواصل بين الضفتين في إطار التعاون التجاري.

وأبرز رزيق، أهمية بذل المزيد من الجهد ووضع حلول جديدة ومبتكرة للعمل المشترك لإنشاء منطقة تجارية اقليمية تتسم بتكامل الاسواق وتوافر سلاسل التوريد. ويأتي ذلك تماشيا مع التوجهات التجارية العالمية الحالية لتحويل التجارة للعمل في اطار التكتلات التجارية الاقليمية.

وأوضح الوزير، أن مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع المتوسطي تعكس إدراكها لأهمية هذا الحدث الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير العلاقات بين دول اتحاد المتوسط وكذا تعزيز الاقتصاد والتجارة لبلدانها.

مشيرا إلى أنه خلال السنوات الاخيرة، اكتسب دعم الشراكات الاقتصادية بين بلدان جنوب المتوسط، والاتحاد الأوروبي، أهمية إضافية.

وجاء ذلك على خلفية عدد من التطورات التي قد تنتج تحولا في اتجاهات التجارة والتكامل الاقتصادي العالمي والاقليمي. وتدفع صوب تعزيز الشراكات الإقليمية في المستقبل القريب.

وأضاف الوزير، بأن “الشراكة الاقتصادية الأورو-متوسطية تصبح أكثر جاذبية في المستقبل القريب للاستثمارات الأجنبية نظرا للموقع الجغرافي المميز للمنطقة الأورو-متوسطية”.

ويأتي ذلك، على حساب التكامل الاقتصادي مع شركاء بعيدين في آسيا أو أمريكا اللاتينية على وجه الخصوص، من خلال منح الأولوية للجوار المتوسطي كمقر لاستثمارات.