رزيق يستعرض آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، وفدًا رسميًا عن مقاطعة خونان بجمهورية الصين الشعبية، برئاسة تشانغ مين، نائبة حاكم حكومة مقاطعة خونان.

وشكّل اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية. لاسيما مع مقاطعة خونان، وبحث سبل تعزيز الشراكة في مجال التجارة، وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين. من الجانبين على إقامة شراكات مثمرة، بما يسهم في تنويع وترقية المبادلات التجارية.

هذا وأكد الطرفان أهمية تكثيف التواصل بين أوساط الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين في الجزائر ومقاطعة خونان. واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز العلاقات الاقتصادية الجزائرية-الصينية.

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