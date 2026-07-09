رزيق يستقبل الرئيس المدير العام لشركة هواوي الجزائر

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، الرئيس المدير العام لشركة هواوي الجزائر،توني توني شي. مرفوقا بإطارات من الشركة، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الرقمية المرتبطة بقطاع التجارة الخارجية.

وشكّل اللقاء فرصة للاطلاع على الخبرة التي يتمتع بها مجمع هواوي في مجال الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة. واستعراض الحلول الرقمية التي يطورها في مختلف المجالات. إلى جانب مناقشة سبل الاستفادة منها في مرافقة جهود الوزارة الرامية إلى عصرنة الإدارة. وتعزيز كفاءة المنصات الرقمية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين.

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