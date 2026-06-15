رزيق يستقبل الرئيس المدير العام لـ “فيات الجزائر”

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، بمقر الوزارة، الرئيس المدير العام لمؤسسة “فيات الجزائر”، راوي الباجي، وذلك في إطار متابعة واقع وآفاق تطوير صناعة المركبات في الجزائر وتعزيز مساهمة المؤسسات الوطنية في هذا القطاع الاستراتيجي.

وخلال اللقاء، تم التطرق إلى آفاق مرافقة المنتجين الجزائريين لقطع الغيار الذين حازوا اعتماد ومطابقة منتجاتهم. من طرف مجمع “ستيلانتيس”، من خلال إدماج منتجاتهم المصنعة محلياً ضمن شبكة التوزيع الدولية لعلامة “فيات”. في إطار خدمات ما بعد البيع، بهدف رفع حجم صادرات المنتجين الجزائريين وتمكينهم من ولوج أسواق أوسع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور