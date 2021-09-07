رزيق يستقبل المديرة العامة للغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة والصناعة

رزيق يستقبل المديرة العامة للغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة والصناعة
استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات الأستاذ كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، المديرة العامة للغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة والصناعة مونيكا إراث، حيث ناقش الطرفان العديد من القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك.
وخلال اللقاء نوه الوزير بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع الجزائر بألمانيا مبديا ارتياحه لكل الشراكات التي تم تحقيقها لحد الساعة ليتفق الطرفان على ضرورة تعزيز التبادل التجاري وتفعيل مجلس الأعمال الجزائري الألماني خاصة بعد دخول اتفاقية التبادل التجاري الحر القارية الإفريقية حيز التنفيذ وهو ما سيسمح بخلق فرص استثمار جديدة زيادة حجم المبادلات التجارية دون قيود جمركية.
وقد استعرض رزيق استراتيجية الحكومة فيما يخص قطاع التجارة التي تهدف إلى تنويع الصادرات وجذب المستثمرين الأجانب من خلال جملة الإصلاحات التي ادرجتها من ناحية القوانين على غرار الغاء القاعدة 49_51 في القطاعات غير الاستراتيجية.
من جانبها أكدت المبعوثة الديبلوماسية على نجاعة الشراكة التي تجمع البلدين في عديد المجالات مضيفة أن رجال أعمال بلادها على اتم الاستعداد للولوج إلى السوق الجزائرية والبحث عن الفرص المتاحة لتحقيق المنفعة الاقتصادية في إطار قاعدة رابح رابح.
كما اتفق الجانبان على انشاء فوج عمل مشترك بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة يخصص لدراسة كل المقترحات التي تسعى الى ترقية العلاقات التجارية بين البلدين.