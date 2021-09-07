رزيق يستقبل المديرة العامة للغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة والصناعة

استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات الأستاذ كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، المديرة العامة للغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة والصناعة مونيكا إراث، حيث ناقش الطرفان العديد من القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء نوه الوزير بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع الجزائر بألمانيا مبديا ارتياحه لكل الشراكات التي تم تحقيقها لحد الساعة ليتفق الطرفان على ضرورة تعزيز التبادل التجاري وتفعيل مجلس الأعمال الجزائري الألماني خاصة بعد دخول اتفاقية التبادل التجاري الحر القارية الإفريقية حيز التنفيذ وهو ما سيسمح بخلق فرص استثمار جديدة زيادة حجم المبادلات التجارية دون قيود جمركية.

وقد استعرض رزيق استراتيجية الحكومة فيما يخص قطاع التجارة التي تهدف إلى تنويع الصادرات وجذب المستثمرين الأجانب من خلال جملة الإصلاحات التي ادرجتها من ناحية القوانين على غرار الغاء القاعدة 49_51 في القطاعات غير الاستراتيجية.

من جانبها أكدت المبعوثة الديبلوماسية على نجاعة الشراكة التي تجمع البلدين في عديد المجالات مضيفة أن رجال أعمال بلادها على اتم الاستعداد للولوج إلى السوق الجزائرية والبحث عن الفرص المتاحة لتحقيق المنفعة الاقتصادية في إطار قاعدة رابح رابح.

كما اتفق الجانبان على انشاء فوج عمل مشترك بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة يخصص لدراسة كل المقترحات التي تسعى الى ترقية العلاقات التجارية بين البلدين.